Rusya'nın Balaşiha kentindeki bir pansiyonda çıkan yangında Küba vatandaşı 4 kişi öldü

Güncelleme:
Rusya'nın Moskova bölgesindeki bir pansiyonda çıkan yangında 4 Küba vatandaşı hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yangının sebebi dikkatsiz ateş yakma olarak belirlendi.

Rusya'nın Moskova bölgesinde bulunan bir pansiyonda çıkan yangında, 4 Küba vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Moskova bölgesindeki Balaşiha kentinde bulunan pansiyonda yangın çıktı.

Yaklaşık 20 kişinin kaldığı pansiyondaki yangında, 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi de yaralandı.

Yaşamını yitirenlerin Küba vatandaşı olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangına, ateşin dikkatsizce yakılmasının neden olduğu, pansiyonun yasa dışı çalıştığı tespit edildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

