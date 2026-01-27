Rusya'nın Balaşiha kentindeki bir pansiyonda çıkan yangında Küba vatandaşı 4 kişi öldü
Rusya'nın Moskova bölgesindeki bir pansiyonda çıkan yangında 4 Küba vatandaşı hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yangının sebebi dikkatsiz ateş yakma olarak belirlendi.
Rusya'nın Moskova bölgesinde bulunan bir pansiyonda çıkan yangında, 4 Küba vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Moskova bölgesindeki Balaşiha kentinde bulunan pansiyonda yangın çıktı.
Yaklaşık 20 kişinin kaldığı pansiyondaki yangında, 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi de yaralandı.
Yaşamını yitirenlerin Küba vatandaşı olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yangına, ateşin dikkatsizce yakılmasının neden olduğu, pansiyonun yasa dışı çalıştığı tespit edildi.