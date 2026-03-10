Haberler

Moskova'da eğitim gören Türk öğrenciler iftarda buluştu

Güncelleme:
Rusya'nın Moskova kentinde üniversite öğrenimi gören Türk öğrenciler, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nin düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Programa Büyükelçi Tanju Bilgiç ve Türk iş insanları da katıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da üniversitelerde eğitim gören Türk öğrenciler, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ile Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) organizasyonuyla Moskova'da bir otelde düzenlenen programa katılan öğrenciler iftar yaptı.

Programa, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Eğitim Müşaviri Ahmet Gök, DTİK Rusya Ülke Müdürü Haluk Aydınoğlu, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Türk iş insanları katıldı.

Müşavir Gök, burada yaptığı konuşmada, bu iftarla Moskova'daki Türk öğrencilerle bir araya gelme fırsatı bulduklarını belirterek, "Her zaman Rusya'daki öğrencilerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türk Hava Yollarının da (THY) katkı sağladığı iftar sonrasında öğrencilere çekilişle çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Ali Cura





