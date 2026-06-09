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Moskova bölgesinde bir otomobilin patlaması sonucu 1 kişi öldü

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Rusya'nın Moskova bölgesinde sabah saatlerinde hareket halindeki bir otomobilin infilak etmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya'nın Moskova bölgesinde bir otomobilin patlaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Moskova bölgesindeki Balaşiha kentinde, sabah erken saatlerde hareket halindeki bir otomobilin infilak ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Araç sürücüsü, patlama sonucu ağır yaralanarak olay yerinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, patlamada ölenin kimliği hakkında bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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