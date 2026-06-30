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Monako'da yaşanan patlamada 3 kişinin yaralandığı bildirildi

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Monako'da bir apartman önüne bırakılan koli nedeniyle meydana gelen patlamada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Olayın terör saldırısı olmadığı belirtilirken, şüphelinin kimliği araştırılıyor. Yaralıların Ukraynalı bir aile olduğu öne sürüldü.

Monako'da yaşanan patlamada 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Monako Hükümet Başkanı Christophe Mirmand, Fransız BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, Monako'da dün yerel saatle 20.58'de patlama meydana geldiğini kaydetti.

Mirmand, patlamada 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşarak, henüz yaralananların milliyet ve kimlik bilgileri hakkında açıklama yapamayacağını vurguladı.

Monako'da güvenlik seviyesinin artırılması için gerekli adımların atıldığını ifade eden Mirmand, ne tür bir cihazın patlamaya sebep olduğu hakkında net bilgiye sahip olmadığını bildirdi.

Christophe Mirmand, daha önce bu tarz bir olayın Monako'da gerçekleşmediğini belirtti.

Monako Başsavcısı Stephane Thibault, patlamaya ilişkin basına yaptığı açıklamada, Reverend-Pere-Louis-Folla caddesinde meydana gelen patlamanın terör saldırı olarak nitelenemeyeceğini söyledi.

Patlamanın, yaralanan 3 kişinin yaşadığı apartmanın önüne bırakılan bir koliden kaynaklandığı ve şüphelinin koliyi apartman sakinlerinin kapıya çıkmasından kısa bir süre önce o noktaya koyduğu bilgisini paylaşan Thibault, şüphelinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Olayla ilgili cinayete teşebbüs soruşturması başlatıldı.

Fransız basınındaki haberlere göre, binada yaşanan patlamada Ukraynalı bir ailenin üyeleri yaralandı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
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