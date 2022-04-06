Mobilya, Ağaç İşleri ve Ormancılık Sektörü KOTO'da toplandı

KOCAELİ (Bültenler) - ÜYELERDEN YOĞUN KATILIM

Kocaeli iş dünyasının öncü kuruluşu KOTO'nun, sektörel istişare toplantıları Mobilya, Ağaç İşleri ve Ormancılık Grubu'nun yer aldığı 5. Meslek Komitesi ile devam etti. Gruba dahil olan Oda üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barış, 5. Meslek Komitesi Meclis Üyeleri Murat Aydın, Metin Sözer, Komite Başkanı Seyit Orhan Kabasakal, Komite Başkan Yardımcısı Abdullah Bostan, Komite Üyeleri Şaban Kulaksız ve Abdurrahman Şahinkaya ev sahipliği yaptı.

BARIŞ: GÖRÜŞ VE ÖNERİLER SADECE BU MASADA KALMIYOR

Toplantı, İdari İşler Servisi Şefi Hüseyin Aydın'ın, Oda'nın hizmetlerini içeren kapsamlı sunumuyla başladı. Akabinde KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Barış, sektör üyelerine hitap ederek 5. Meslek Komitesi'nin çalışmalarını aktardı. Orman ürünlerinde KDV'nin %8'e indirilmesi başta olmak üzere 5. Meslek Komitesi olarak girişim ve taleplerini de açıklayan Barış, "Kocaeli Ticaret Odası olarak sektörel istişare toplantılarına üst düzey önem veriyor, bu toplantılardan elde ettiğimiz çıktıları rapor haline getirerek, çalışmalarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Hiçbir görüş ve öneri burada kalmıyor, tüm kapıları aşındırıyoruz.

5. MESLEK KOMİTESİ'NİN ÖNCELİKLİ GÜNDEM MADDELERİ

Şunu açık yüreklilikle söylemeliyim ki, sizlerin temsilcisi olarak göreve seçilen 5. Meslek Komitemiz, Odamızın en aktif komitelerinin başında geliyor. Tüm dünyayı hem sağlık hem de ekonomik yönden etkisi altına alan pandemi dolayısıyla çalışmalarımız durdu, bir araya gelemedik ancak bir yandan da bu günlere de hazırlık yaptık.Komite olarak önceliklerimizin başında; Orman ürünlerinde KDV'nin %8'e indirilmesi, oda ve borsalar ile ortak hareket edilerek daha güçlü bir sesle bu konunun gündeme getirilmesi, Mobilya, Ağaç İşleri ve Ormancılık sektörüne hitap eden mesleki eğitim faaliyetlerinin artırılması, sanayi- üniversite işbirliklerinin daha da artırılması, Ukrayna- Rusya savaşının sektörümüze etkilerinin azaltılması, orman emvalinin yetersiz kalması ve ürünlerinin sınıflandırılması için Orman Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunulması, sektörde ihracat yapan üyelerin sayısının artırılması geliyor. Bu alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Katılımcıların görüş ve önerileriyle zenginleştirdiği toplantıda, sektörün tabandan tavana tüm sorunları ele alınarak, ilgili kurumlara iletilmek üzere raporlandı.

Bültenler / Güncel