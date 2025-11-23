Haberler

MKE'nin Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi 14 Ülkede Tanıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi, 14 farklı ülkeden askeri ve diplomatik heyetlerin katıldığı bir programda canlı test atışlarıyla tanıtıldı. Sistem, çeşitli senaryolar ile düşman dronlarını etkisiz hale getirdi.

Makine ve Kimya Endüstrisi ( Mke ) Anonim Şirketinin hava tehditlerine karşı geliştirdiği Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi, 14 ülkeye canlı test atışlarıyla tanıtıldı.

Mke'den yapılan açıklamaya göre, Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi, ABD, Fransa ve Polonya'nın da yer aldığı Avrupa, Asya-Pasifik, Orta Asya ve Afrika ülkelerinden oluşan 14 ülkeden 30 kişilik askeri ve diplomatik heyetlerin katıldığı programda, canlı test atışı yaptı.

Kara birliklerinin korunması, kritik tesis muhafazası, hareketli konvoy koruma görevleri, üs savunması ve deniz platformu korumasına yönelik geliştirilen Tolga, ikinci test atış faaliyetinde 8 farklı senaryoda, saldırı gerçekleştiren düşman dronlarını imha etti.

"Soft-kill" senaryosuna göre, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan düşman dronu, mobil radar istasyonu ile tespit edildikten sonra "jammer" vasıtasıyla sistemi karıştırılarak etkisiz hale getirildi.

"Hard-kill" senaryolarında ise sistemde yer alan iki sabit 12.7 milimetre, araç üzeri monte döner namlulu 12.7 milimetre ve 20 milimetre silah sistemleri ile belirlenen dron ve sabit kanatlı insansız hava araçları, MKE tarafından geliştirilen anti-dron mühimmatı ile vuruldu.

Atış faaliyetinin ardından, yabancı ülke heyetleri, Tolga Yakın Hava Savunma Sisteminin bileşenlerini yakından inceledi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 24 Kasım mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 24 Kasım mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.