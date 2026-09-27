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MKE Gazi Fişek Fabrikası'ndaki iş kazasında 4 personel yaralandı, biri kurtarılamadı

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MKE Gazi Fişek Fabrikası'nda su ısıtma merkezinde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları sırasında çıkan iş kazasında 2'si ağır 4 personel yaralandı. Ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti, bir personel ayakta tedaviyle taburcu edildi; olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Gazi Fişek Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında yaralanan 4 personelden biri yaşamını yitirdi.

MKE'den yapılan açıklamada, Gazi Fişek Fabrikası'nın su ısıtma merkezinde yürütülen rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında iş kazasının olduğu bildirildi.

Kazada 2'si ağır 4 personelin yaralandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralı personelimiz, derhal sağlık kuruluşlarına sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Personelimizden biri ayakta tedavisinin ardından taburcu edilmiş, ağır yaralanan bakım onarım işçimiz Ferhat Öz ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir.

Hayatını kaybeden personelimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı, tedavisi süren personelimize acil şifalar diliyoruz. Olayın nedeninin belirlenmesine yönelik teknik ve idari incelemeler devam etmektedir."

Kaynak: AA
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