MKE BALKIN, seri üretime hazır hale geldi

Güncelleme:
MKE tarafından geliştirilen 130 milimetre ÇAF-S karşı tedbir mühimmatı, test atışlarını başarıyla tamamlayarak seri üretime hazır hale geldi. Deniz platformları için tasarlanan mühimmat, düşman radar güdümlü füzelerine karşı etkili bir koruma sağlıyor.

Mke mühendisleri tarafından Ar-Ge çalışmaları tamamlanan ve ilk kez 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) tanıtılan MKE BALKIN 130 milimetre ÇAF-S karşı tedbir mühimmatı, test atışlarını başarıyla tamamlayarak seri üretime hazır hale geldi. Kelime anlamı 'ışık saçan, parlayan' anlamına gelen 'BALKIN', deniz platformlarında kullanım için özel olarak tasarlandı. Su üstü platformların savunma kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla geliştirilen MKE BALKIN 130 milimetre ÇAF-S Mühimmatı, radyofrekans arayıcı başlıklı güdümlü füzelere karşı etkili bir çözüm sunuyor.

SAVAŞ GEMİLERİNİN HEDEF OLMASININ ÖNÜNE GEÇİYOR

Geniş bantta elektromanyetik koruma sağlayan yapısı ve yüksek radar yansıtıcılığı sayesinde etkili bir aldatma kabiliyetine sahip olan MKE BALKIN, deniz platformlarının koruma seviyelerini artırarak Türk Silahlı Kuvvetlerine etkin ve sürdürülebilir bir savunma çözümü sunuyor. BALKIN'ın içinde radarları aldatmaya yönelik parçacıklar yer alıyor. Havada patlayan mühimmatın etrafa saçtığı bu parçacıklar, havada asılı kalan bulut ile radar güdümlü füzeleri yanıltarak savaş gemilerinin hedef olmasının önüne geçiyor. Çaf mühimmatı konusunda dışa bağımlılığın sona ermesi açısından stratejik bir öneme sahip olan BALKIN, dost ve müttefik ülkelere yönelik yüksek ihracat potansiyeliyle de öne çıkıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
