MİT'in Operasyonu: Mossad'a Casusluk Yapan Şüpheli Gözaltında

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonunda, İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, İsrail'e çalıştığını tespit ettiği Çiçek için "Metron faaliyeti" adını verdiği operasyon düzenledi.

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek yakalandı.

MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, Serkan Çiçek'in "İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi" mensubu Faysal Rasheed'la irtibatlı olduğu tespit edildi. Çiçek, Rasheed'in İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetini kabul etti.

MİT'in yaptığı çalışmalarla, asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek'in iş hayatında çok miktarda borçlanması sonrasında ismini değiştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Çiçek, ticareti bırakıp 2020 yılından itibaren "Pandora Dedektifliği" kurdu.

İsrail'e casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere bilgi veren Musa Kuş ve avukat Tuğrulhan Dip'le tanışan Çiçek, bu faaliyetleri kapsamında hem şu an tutuklu bulunan Musa Kuş hem de Tuğrulhan Dip'le çalışmalar yürüttü.

Dedektiflik yapan Serkan Çiçek, İsrail Gizli Servisi Mossad ajanlarının dikkatini çekti. Mossad mensubu Faysal Rasheed, kendisini yurt dışında hukuk bürosu personeli olarak tanıtarak 31 Temmuz'da WhatsApp üzerinden Çiçek'le iletişime geçti.

Rasheed, Çiçek'ten Başakşehir'de yaşayan İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik 4 günlük takip çalışması talep etti. Bu iş kapsamında Rasheed, Serkan Çiçek'e 1 Ağustos'ta 4 bin dolar değerinde kripto para ödemesi yaptı.

Çiçek, hedef ismi internetten araştırdığında Filistinli bir aktivist olduğunu öğrendi. Dedektiflik işlerinde destek aldığı Musa Kuş'un İsrail'e çalışması nedeniyle 19 yıl hüküm alarak tutuklandığını bilerek, Faysal Rasheed'in teklifini kabul etti.

Serkan Çiçek, aslında Mossad ajanı olan Faysal Rasheed'in kendisine verdiği adrese giderek hedefteki şahsı araştırdı ancak bulamadı. Bunun üzerine kiralık daire bakma bahanesiyle 1-2 Ağustos'ta siteye girerek keşif çalışması yapan Çiçek, Rasheed'in istediği bilgileri toplayamadı. Bunun üzerine Rasheed, 3 Ağustos'ta Çiçek'le irtibatı sonlandırdı.

Şüpheli Çiçek'in 3 ayrı adresine operasyon

Şüpheli Çiçek'in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında firari durumda olan 1 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Öte yandan şüpheli Çiçek'in yakalanması için biri avukatlık ofisi olmak üzere 3 ayrı adrese operasyon yapıldığı belirtildi.