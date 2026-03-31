MİT Başkanı Kalın, HAMAS heyetiyle bir araya geldi

Güncelleme:
MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, HAMAS Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

MİT Başkanı Kalın, Ankara'da HAMAS Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Yapılan görüşmede Gazze'de devam eden İsrail saldırıları ve süregelen insani krize değinildi. Batı Şeria'da yaşanan yerleşimci terörü ve Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya uygulanan kısıtlamalar da gündeme geldi. İsrail'in Gazze Barış Planı'nın birinci aşamasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının uygulanmasına dair detaylı değerlendirmeler yapıldı.

HAMAS heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

