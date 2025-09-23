Mısırlı Aktivist Ala Abdulfettah, 10 Yılın Ardından Serbest Bırakıldı

Mısır'da 25 Ocak 2011 devriminin önde gelen isimlerinden aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah, yaklaşık 10 yıl süren cezaevi hayatının ardından Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin çıkardığı af kararıyla serbest bırakıldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "bir grup mahkumun kalan cezalarının affedildiği" bildirildi. Affın, İngiliz vatandaşlığı da bulunan Abdulfettah'ın da aralarında bulunduğu 6 kişiyi kapsadığı ifade edildi.

Abdulfettah'ın serbest bırakılmasının ardından ailesi sosyal medya hesaplarından 43 yaşındaki aktivistin fotoğraflarını paylaştı.

Abdulfettah ilk kez 2013'te tutuklanmıştı

Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah, 2013'te "gösteri yasağını ihlal etmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kahire Ceza Mahkemesi, Şubat 2015'te Abdulfettah'a, aynı suçlamayla 5 yıl hapis cezası vermiş, Kasım 2017'de de Yargıtay söz konusu kararı onamıştı. Abdulfettah, 5 yıl hapis cezasının dolmasının ardından Mart 2019'da "5 yıl adli kontrol şartıyla" tahliye edilmişti.

Ancak Abdulfettah, 29 Eylül 2019'da tekrar gözaltına alınmıştı.

Mısır Devlet Güvenlik Mahkemesi, 20 Aralık 2021'de Abdulfettah'ı "yalan haber yaymak ve örgüte üye olmak" suçlamasıyla 5 yıl hapis ve 200 bin cuneyh (yaklaşık 13 bin dolar) para cezasına çarptırmıştı.

Abdulfettah, 2022 yılında uzun süre hapishanede açlık grevine gitmiş ancak özgürlüğüne kavuşamamıştı.