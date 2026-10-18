Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Mısır Ulusal Savunma Konseyi, Husilere karşı Suudi Arabistan'a destek kararı aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Ulusal Savunma Konseyi, Husilerin saldırılarına maruz kalan Suudi Arabistan'ın güvenliği ve istikrarı için gerekli ve mümkün olan her türlü desteğin sağlanmasına karar verdi. Sisi'nin yetki talebinin ardından Mısır Meclisi bugün saat 13.00'te toplanma kararı almıştı.

Mısır Ulusal Savunma Konseyi, Yemen'deki Husilerin saldırılarına maruz kalan Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve istikrarını korumak amacıyla ülkeye gerekli ve mümkün olan her türlü desteğin sağlanmasına karar verdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi başkanlığında başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda Ulusal Savunma Konseyi toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Meclis Başkanı, Başbakan, Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı ve Savunma ve Askeri Üretim Bakanı'nın yanı sıra Genelkurmay Başkanı, içişleri, maliye ve dışişleri bakanları, uluslararası işbirliği ve yurt dışındaki Mısırlılardan sorumlu bakan, Genel İstihbarat Servisi Başkanı ile üst düzey askeri ve güvenlik yetkilileri katıldı.

Açıklamada, toplantıda bölgesel gelişmelerin ve özellikle Suudi Arabistan'ın maruz kaldığı saldırıların ele alındığı belirtildi.

Konseyin, Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve istikrarını savunması, ülkenin kazanımlarını, toprak bütünlüğünü ve İslam'ın kutsal mekanlarını koruması amacıyla gerekli ve mümkün olan her türlü desteğin sağlanmasına karar verdiği kaydedildi.

Mısır Meclisinin toplanması bekleniyor

Mısır Meclisi, Sisi'nin Suudi Arabistan'a destek verilmesi için yetki talep etmesinin ardından bugün saat 13.00'te toplanma kararı almıştı.

Sisi, Kahire'nin doğusundaki Mısır Askeri Akademisi öğrencilerinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ı korumak için her türlü adımı atacaklarını belirterek, kendilerinden talep edilmesi halinde gerekli yetkinin verilmesi için Meclisi olağanüstü toplantıya çağıracağını söylemişti.

Kaynak: AA
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Fransa'da yürek burkan görüntü! Yağmacılara direndi ama dükkanını kurtaramadı

Fransa'da yürek burkan görüntü!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hürmüz'de şaşırtan manzara! Balık yerine iPhone avına çıktılar

Denizde balık yerine iPhone avına çıktılar
Dünyaca ünlü şarkıcı evinin havuzunda ölü bulundu

Ünlü isim evinde ölü bulundu! Havuzdaki detay polisi harekete geçirdi
Orta Doğu'da savaş genişliyor! Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor

Orta Doğu'da kritik eşik! Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor
Köpeğini patisinden tutup yürüttüğü görüntüler tepki çekmişti! Akhisarlı Osman Çandar'dan yanıt: Kendisi istiyor

Köpeğini patisinden tutup yürüttü, eleştiri yağdı! İşte cevabı
Sakarya'da baraj suları taştı! Karasu'da bir mahalle sular altında kaldı

Baraj taştı, bütün mahalle sular altında! Kepçeyle taşınıyorlar
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı

Korkulan oluyor! Sokakta yanan ateş diğer ülkelere yayılmaya başladı
Bartın'ı fırtına vurdu! Amasra’da dalgalar 6 metreye ulaştı, tekneler limana sığındı

Dalgalar 6 metreye ulaştı, teker teker limana sığındılar