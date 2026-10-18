Mısır Ulusal Savunma Konseyi, Husilere karşı Suudi Arabistan'a destek kararı aldı

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Mısır Ulusal Savunma Konseyi, Yemen'deki Husilerin saldırılarına maruz kalan Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve istikrarını korumak amacıyla ülkeye gerekli ve mümkün olan her türlü desteğin sağlanmasına karar verdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi başkanlığında başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda Ulusal Savunma Konseyi toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Meclis Başkanı, Başbakan, Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı ve Savunma ve Askeri Üretim Bakanı'nın yanı sıra Genelkurmay Başkanı, içişleri, maliye ve dışişleri bakanları, uluslararası işbirliği ve yurt dışındaki Mısırlılardan sorumlu bakan, Genel İstihbarat Servisi Başkanı ile üst düzey askeri ve güvenlik yetkilileri katıldı.

Açıklamada, toplantıda bölgesel gelişmelerin ve özellikle Suudi Arabistan'ın maruz kaldığı saldırıların ele alındığı belirtildi.

Konseyin, Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve istikrarını savunması, ülkenin kazanımlarını, toprak bütünlüğünü ve İslam'ın kutsal mekanlarını koruması amacıyla gerekli ve mümkün olan her türlü desteğin sağlanmasına karar verdiği kaydedildi.

Mısır Meclisinin toplanması bekleniyor

Mısır Meclisi, Sisi'nin Suudi Arabistan'a destek verilmesi için yetki talep etmesinin ardından bugün saat 13.00'te toplanma kararı almıştı.

Sisi, Kahire'nin doğusundaki Mısır Askeri Akademisi öğrencilerinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ı korumak için her türlü adımı atacaklarını belirterek, kendilerinden talep edilmesi halinde gerekli yetkinin verilmesi için Meclisi olağanüstü toplantıya çağıracağını söylemişti.

Kaynak: AA