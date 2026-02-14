Mısır, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının tam uygulanması gerekliliğini yineledi

Mısır, İsrail ordusunun çekilmesi ve uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılması da dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nde uygulanan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının tam olarak uygulanmasının önemini yineledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bedr Abdulati, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 39. Afrika Birliği (AfB) Zirvesi kapsamında Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüştü.

Abdulati ve Mustafa, "Filistin topraklarındaki son gelişmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının ikinci aşamasının uygulanması" konusunu ele aldı.

Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının hükümlerinin tam uygulanmasının önemine vurgu yapan Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Gazze'ye uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılmasının hızlandırılması, insani yardımların düzenli bir şekilde bölgeye ulaştırılması ve İsrail'in Gazze'de kontrol altına aldığı bölgelerden çekilmesine dikkati çekti.

Abdulati, Mısır'ın, geçiş döneminde Gazze'nin günlük işlerini yönetmek ve halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için "geçici bir mekanizma" olarak nitelendirdiği Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne desteğini yineledi.

Filistin Başbakanı Mustafa da Mısır'ın ateşkesi sağlamlaştırma ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için sarfettiği çabaları övdü.

Mustafa, Filistin'in birliğinin desteklenmesi amacıyla ülkesiyle Mısır'ın gelecek aşamada koordinasyonu sürdürmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

ABD, 14 Ocak'ta Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının başladığını duyurmuştu.

Ateşkesin ikinci aşaması, Gazze'nin yarısından fazlasını kontrol altında tutan İsrail'in daha fazla noktadan geri çekilmesi, insani yardım ulaştırılmasının sağlanmasını ve uluslararası istikrar gücünün kurulması gibi hususları içeriyor.