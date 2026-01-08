Haberler

Mısır: Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının hayata geçirilmesi için her düzeyde çaba gösteriyoruz

Güncelleme:
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için çabaların sürdüğünü ve Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının önemine vurgu yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının hayata geçirilmesi için her düzeyde çaba gösterdiklerini söyledi.

Abdulati, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Abdulati, "Gazze anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin yükümlülüklerin hayata geçirilmesi için her düzeyde hareket ediyoruz." dedi.

Abdulati, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafı üzerinden açılmasının önemine işaret ederek, "Ateşkesin denetlenmesi amacıyla Gazze'de uluslararası istikrar gücünün hızla konuşlandırılması gereklidir." diye konuştu.

Filistin'in toprak bütünlüğünün altını çizen Abdulati, Kahire'nin Gazze Şeridi ile Batı Şeria arasındaki ayrılığı kalıcı hale getirmeyi hedefleyen her türlü uygulamayı reddettiğini vurguladı.

