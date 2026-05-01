Mısır Dışişleri Bakanı, ABD'li Temsilci Witkoff ile Washington-Tahran müzakerelerini görüştü

Güncelleme:
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Washington-Tahran arasındaki müzakerelerle ilgili son gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Witkoff ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orta Doğu'daki son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunan Abdulati ve Witkoff, Tahran'ın düzeltilmiş önerisi ışığında ABD-İran müzakereleriyle ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Washington ile Tahran arasındaki müzakere sürecini destekleyen çabaların yoğunlaştırılmasının önemine vurgu yaparak, bu müzakerelerin siyasi bir mutabakatla sonuçlanmasını temenni etti.

Abdulati, savaşın sona ermesi ve bölgesel gerilimin azaltılması için müzakere yaklaşımına bağlı kalınması gerektiğini vurguladı.

ABD'li temsilci Witkoff da Mısır'ın, bölgesel gerilimi düşürme yönünde sarf ettiği çabaları takdir ettiklerini ve aralarındaki koordinasyonu sürdürmenin önemini teyit etti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan ve İran'ın da İsrail ve bazı bölge ülkelerindeki ABD hedeflerine misillemede bulunduğu savaş ortamı, Washington ile Tahran arasında 8 Nisan'da varılan geçici ateşkesle yerini müzakerelere bırakmıştı.

Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerden henüz sonuç çıkmadı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
