Mısır'dan Gazze'ye Yardım Tırları Yola Çıkmak İçin Bekliyor

Ateşkesin devreye girmesinin ardından Mısır'ın Ariş kentinde bulunan onlarca yardım tırı, Gazze Şeridi'ne girmeyi bekliyor.

Mısır'ın Ariş kentinde hareket izni bekleyen uzun tır kuyrukları gözlemlendi. Tırların önce Refah kentine, oradan da İsrail kontrolündeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girmeleri planlanıyor.

Tır şoförlerinden Muhammed Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tırlarımız yardım malzemeleriyle yüklü ve onlarca tır Ariş'te, Mısır'ın Refah kentine ve ardından Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı doğru hareket etmek üzere bekliyor. Gazze'ye girmeye hazırlanıyoruz." dedi.

Mahmud, sürücülerin halen yardımların Gazze Şeridi'ne ulaştırılması için gerekli koordinasyon işlemlerinin tamamlanmasını beklediğini söyledi.

İsrail ordusu, Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle 12.00'de devreye girdiğini duyurmuştu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.

İsrail ordu radyosunda yayımlanan habere göre, anlaşma gereğince günlük 600 yardım tırı, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası örgütler tarafından Gazze'ye ulaştırılacak, Gazze Şeridi'ne girecek insani yardımlar da gıda, ilaç ve barınma malzemelerinden oluşacak.

İnsani yardım taşıyan tırlar Selahaddin ve Reşid caddelerini kullanarak Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaşacak.

İsrail ordusu, Mayıs 2024'te Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmiş, buradaki binaları ateşe vererek yıkmıştı.

O tarihten bu yana Filistinlilerin Gazze'den çıkışlarını engelleyen İsrail, özellikle hastalar için ciddi bir insani krize yol açmıştı.

İsrail ordusu, 2 yıldır insani yardımların girişine dahi izin vermediği, sıkı ablukaya alarak bombaladığı Gazze Şeridi'ne, Mayıs 2024'ten beri yurt dışındaki Filistinlilerin girişine müsaade etmiyordu.