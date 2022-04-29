Mısır'da ramazan ayının son cuma namazı
AA - Adam Abdullftah - Güncel
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Sultan Hasan Camisi'nden detaylar Cami cemaatinden detaylar Hutbe verilmesi Cuma namazı kılınması KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'deki Müslümanlar, ramazan ayının son cuma namazını Sultan Hasan Camisi'nde kıldı.
Sultan Hasan Camisi'nden detaylar
Cami cemaatinden detaylar
Hutbe verilmesi
Cuma namazı kılınması KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'deki Müslümanlar, ramazan ayının son cuma namazını Sultan Hasan Camisi'nde kıldı.
AA / Adam Abdullftah - Güncel