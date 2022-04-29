Mısır'da ramazan ayının son cuma namazı - Haberler

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Mısır'da ramazan ayının son cuma namazı

AA - Adam Abdullftah - Güncel
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Sultan Hasan Camisi'nden detaylar Cami cemaatinden detaylar Hutbe verilmesi Cuma namazı kılınması KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'deki Müslümanlar, ramazan ayının son cuma namazını Sultan Hasan Camisi'nde kıldı.

Sultan Hasan Camisi'nden detaylar

Cami cemaatinden detaylar

Hutbe verilmesi

Cuma namazı kılınması KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'deki Müslümanlar, ramazan ayının son cuma namazını Sultan Hasan Camisi'nde kıldı.

AA / Adam Abdullftah - Güncel

Mısır, Hutbe, Cami, Cuma, Güncel, Haberler

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