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Mısır'da işçi servisi kazası: 15 ölü, 32 yaralı

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Mısır'ın doğusundaki İsmailiyye vilayetinde işçileri taşıyan aracın devrilmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Mısır'ın doğusundaki İsmailiyye vilayetinde işçileri taşıyan aracın devrilmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsmailiyye'de işçileri taşıyan bir aracın devrildiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre kazada 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 32 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların Kassasin Merkez Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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