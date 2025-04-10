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Mısır'da Çöken Binanın Enkazında 9 Kişi Hayatını Kaybetti

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Mısır'ın Asyut vilayetinde bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Kurtarma ekipleri enkaz altında çalışmalarına devam ediyor.

ASYUT, 10 Nisan (Xinhua) -- Mısır'ın Asyut vilayetinde çöken binanın enkazında çalışan kurtarma ekipleri, 9 Nisan 2025.

Mısır'ın orta kesimindeki Asyut vilayetinde bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı çarşamba günü itibarıyla 9'a yükseldi. (Fotoğraf: Ahmed Mostafa/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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