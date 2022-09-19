Mısır'da 4 bin yıl öncesine dayanan tarihi mezarlar antik döneme ışık tutuyor

Mısır'ın Minya kentinde bulunan binlerce yıllık mezarlıktan detaylar

Duvarlardaki resimlerden detaylar KAHİRE (AA) – FERDİ BAYAT – Mısır'ın Minya kentinin yaklaşık 20 kilometre güneyinde yer alan binlerce yıllık mezarlık, eski Mısırlıların gizemli tarihine ışık tutmaya devam ediyor.

12. Firavun hanedanlığına mensup Amenhotep ile IV. Khnumhotep'in mezarları, mimari yapısı ve duvarlarındaki cezbedici resimleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Bölgenin ziyaretçilerinden Merve Mursi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mezarlar, yapısı ve duvarlarındaki tasvirleriyle büyüleyici. Ziyaretçilerini adeta geçmişe doğru zevkli bir tarih yolculuğuna çıkarıyor." dedi.

Tarihi yapılara özel ilgi duyduğunu dile getiren Mursi, geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mısır'ın binlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve birçok kentte bu tür tarihi yapıların bulunduğunu belirtti.