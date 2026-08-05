Miras kavgası kanlı bitti: Ağabeyini vurdu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde V.G., miras yüzünden aralarında husumet bulunan ağabeyi K.G.'yi (75) sokak ortasında tabanca ile bacağından vurarak yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Şeyhsinan Mahallesi Ferhat Kalfa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, miras anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan V.G., sokakta karşılaştığı ağabeyi K.G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.G., yanında bulundurduğu tabancayla ağabeyi K.G.'ye ateş ederek, bacağından yaraladı. K.G., yere düşerken, kardeşi yaya olarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı K.G., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. V.G. ise polislerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken V.G.'nin ağabeyini vurduğu anlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı