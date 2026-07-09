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Kayseri'de miras nedeniyle tartıştığı 4 akrabasını bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi

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Kayseri'de miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada 4 akrabasını bıçaklayan sanık Ş.P.'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Adli Tıp raporunda cezai ehliyetinin tam olduğu belirtilen sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde miras nedeniyle çıkan tartışmada 4 akrabasını bıçakladığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Ş.P. ile yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı, Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun kendilerine ulaştığını, raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiğini aktardı.

Sanık Ş.P, tartışma esnasında kendisinin de yaralandığını öne sürdü.

Yakınlarını öldürme kastının olmadığını, eyleminin "kasten yaralama" suçu üzerinden değerlendirilmesini talep eden Ş.P, tahliyesini istedi.

Müşteki avukatları sanığın cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatı da müvekkilinin aleyhine olan suçlamaları kabul etmeyerek olayla ilgili bir tanığın dinlenmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Ş.P, miras paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle Fatih Mahallesi'nde 10 Kasım 2025'te kavga ettiği yakınlarından İ.T, D.T, Ş.P. ve Y.P'yi bıçaklamış, gözaltına alınan Ş.P, sevk edildiği hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
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