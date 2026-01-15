Miraç Kandili özel programı Beştepe Millet Camisi'nden canlı yayınlanacak

İslam aleminin üç ayların içerisinde idrak ettiği önemli gecelerden biri olan Miraç Kandili nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen kandil özel programı, Kanal D'den canlı yayınlanacak.

Hz. Muhammed'in Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya oradan da miraca yükseldiğine inanılan yolculuğu, yüzlerce yıldır Miraç Kandili olarak idrak ediliyor.

Millet Camisi ev sahipliği yapacak

Bu mucizevi yolculuğun, tüm insanlık alemi için hayra, huzura ve barışa vesile olması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde özel bir program düzenlenecek.

Külliyede bulunan Beştepe Millet Camisi'inde bugün yatsı namazından sonra Miraç Kandili Programı icra edilecek.

Program, İzmir Balçova Yeşil Camisi imamı Ahmet Yüksel ile Bolu Yıldırım Beyazıt Camisi müzenni Esat Tuna'nın salası ile başlayacak. Ardından Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi müezzini Gürkan Çiğdem'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam edecek.

Gecede Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu tarafından salavat ve ilahiler seslendirilecek. Programın "Tevhit Bahri" bölümünde ise Ankara Beştepe Millet Camisi imamı Tayyib Hoş'un Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından miraç mucizesini anlatan "Miraç Bahri" ile bağışlanmayı konu edinen "Münacaat Bahri"ne geçilecek.

Dr. Hüseyin Hazırlar'ın yapacağı dua ile sona erecek

Ankara Yenimahalle İlçe Müftüsü Murat Okuyar'ın duası sonrasında Beştepe Millet Camii imamı Ali Burak Baldöken ve Hacı Bayram-ı Veli Camisi baş imamı Yunus Koçan, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirecek.

Miraç Kandili Özel Programı, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar'ın yapacağı dua ile sona erecek.

Kandil özel programı, saat 20.00'den itibaren Kanal D ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.