Minibüs, otomobile ve tabela direğine çarptı: 1 ölü

ANKARA'NIN Elmadağ ilçesinde önce otomobile, ardından tabela direğine çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Elmadağ-Samsun yolu Ankara istikametinde meydana geldi. R.C.'nin kontrolünü kaybettiği 06 DPB 538 plakalı minibüs, aynı istikamette seyir halinde olan bir otomobile, ardından da yol kenarındındaki yön tabelası direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde minibüs sürücüsü R.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

