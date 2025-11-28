Haberler

Minibüs Motorunda Sıkışan Kedi Yavrusunu İtfaiye Kurtardı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir minibüsün motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı kedi yavrusu, tedavi için veteriner hekime teslim edildi.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
