Minibüs bariyere saplandı, ünlü müzisyen Çağan Şengül ve 6 kişi yaralandı
Ünlü müzisyen Çağan Şengül ve vokal ekibini taşıyan minibüs, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı gişeleri mevkiinde bariyerlere çarptı. Kaza sonucu Şengül'ün de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Ünlü müzisyen Çağan Şengül ölümden döndü.
ÇAĞAN ŞENGÜL VE VOKAL EKİBİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS BARİYERLERE ÇARPTI
Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametinde seyir halinde olan ve müzisyen Çağan Şengül ile vokal grubunu taşıyan minibüs, Kaynaşlı gişeleri otoyol yol ayrımında bariyerlere çarptı.
7 KİŞİ YARALANDI
Kazada Şengül ile Mehmet Ali Ö, Mehmet Ali B, Mehmet Enes G, Zeynep D, Deniz Ulaş B. ve sürücü yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, otoyol jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.