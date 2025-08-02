Minibüs bariyere saplandı, ünlü müzisyen Çağan Şengül ve 6 kişi yaralandı

Minibüs bariyere saplandı, ünlü müzisyen Çağan Şengül ve 6 kişi yaralandı
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Minibüs bariyere saplandı, ünlü müzisyen Çağan Şengül ve 6 kişi yaralandı
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Ünlü müzisyen Çağan Şengül ve vokal ekibini taşıyan minibüs, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı gişeleri mevkiinde bariyerlere çarptı. Kaza sonucu Şengül'ün de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Ünlü müzisyen Çağan Şengül ölümden döndü.

Müzisyen Çağan Şengül, Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazasında yaralandı

ÇAĞAN ŞENGÜL VE VOKAL EKİBİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS BARİYERLERE ÇARPTI

Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametinde seyir halinde olan ve müzisyen Çağan Şengül ile vokal grubunu taşıyan minibüs, Kaynaşlı gişeleri otoyol yol ayrımında bariyerlere çarptı.

Müzisyen Çağan Şengül, Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazasında yaralandı

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada Şengül ile Mehmet Ali Ö, Mehmet Ali B, Mehmet Enes G, Zeynep D, Deniz Ulaş B. ve sürücü yaralandı.

Müzisyen Çağan Şengül, Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazasında yaralandı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, otoyol jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Müzisyen Çağan Şengül, Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazasında yaralandı

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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