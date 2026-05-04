Milli sporcu oğlunun Kuyucak Belediyespor'dan uzaklaştırıldığını öne süren baba, belediye binasına siyah çelenk bıraktı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaşayan Aliihsan Karasu, belediyeyi eleştirdiği iddiasıyla 13 yaşındaki milli karateci oğlunun Kuyucak Belediyespordan çıkarıldığını öne sürerek belediye binasına siyah çelenk bıraktı.

İlçede yaşayan Aliihsan Karasu, sporcu kıyafeti giyen ve madalyalarını boynuna takan Kuyucak Belediyespor sporcusu 13 yaşındaki milli karateci oğlu Poyraz Karasu ile belediye binasına geldi.

Siyah çelengi belediye binasının önüne bıraktıktan sonra açıklama yapan Aliihsan Karasu, çocuğunun hakkını aramaya geldiğini söyledi.

Milli sporcu oğlunun 23 madalyası olduğunu belirten Karasu, "Belediye Başkanı haksız yere benim oğlumu Kuyucak Belediyespordan men etti. Çocuğumun Türkiye ve Balkanlar'da derecesi var. Hiç kimse bu çocuğun geleceğiyle oynayamaz." dedi.

Belediye Başkanı'nın hizmet anlayışını birkaç yerde eleştirdiğini belirten Karasu, "Buna dayanarak benim oğlumu kulüpten uzaklaştırmış. Eğer bir hesabı varsa benimle tartışacak. Senin işin hizmet etmek, çoluk çocukla uğraşmayacaksın." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kuyucak Belediyesi, sporcunun uzaklaştırılmasına yönelik iddiaları cevapsız bıraktı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
