Msb: Ankara'da Ch-47 Ağır Nakliye Helikopteri Kaza Kırıma Uğradı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı'na ait bir CH-47 ağır nakliye helikopterinin Ankara'nın Temelli bölgesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir CH-47 Ağır Nakliye Helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ettiği Ankara/Temelli bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Kaynak: ANKA