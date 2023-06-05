Milli Savunma Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Yaşar Güler'in ilk sözleri: Önceliğimiz terörle mücadele olacak

Milli Savunma Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Görevi Hulusi Akar'dan devralan Yaşar Güler, ilk açıklamasında "Birinci önceliğimiz terörle mücadele olacak. Ülkemizin huzur ve güvenliği için en son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı olarak atandı. Yaşar Güler, bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Hulusi Akar'dan devraldı.

"DEĞERLİ HİZMETLER ASLA UNUTULMAYACAK"

Törende konuşan Yaşar Güler, birinci önceliklerinin terörle mücadele olacağını belirtti. Güler, şunları söyledi: "Görevi süresince biz çalışma arkadaşlarıyla kurmuş olduğu uyumlu çalışma ortamından ötürü de ayrıca teşekkür ediyorum. MSB göreviniz içinde devlet, millet için yaptığınız değerli hizmetler asla unutulmayacak, şükranla anılacaktır.

"BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ TERÖRLE MÜCADELE"

Malumunuz bu bir bayrak değişimidir. Şahsıma tevdi edilen sorumluluğun bilinciyle bu bayrağı devralıyorum. Görev sürem içinde artan azim ve kararlılıkla terörle mücadele birinci önceliğimiz olacaktır. Her türlü terör örgütüyle en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.

"FETÖ İLE MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Bu kapsamda FETÖ ile mücadelede artan azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. MSB'nin bu sorumluluk alanlarında görevlerimizi yerine getirmek için Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, anayasaya tam bağlı, şeffaflık içinde ilgili paydaşlarla uyum, koordine, istişare içinde, ülkemizin tüm haklarını korumak için mesai mefhumu gözetmeden durmaksızın çalışacağımıza emin olunuz."

"TARİHİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Görevi devreden Hulusi Akar ise şu şekilde konuştu: "Temmuz 2018'de başladığımız görevi cumhurbaşkanımıza sıkıntı vermeden elimizden geldiğinde büyük gayretle yapmaya çalıştık. Alnımızın akıyla bu görevimizi tamamlamış bulunuyoruz. Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Küresel ve bölgesel gelişmelerin aralıksız devam ettiği dönemden geçiyoruz. Çevremizde artan risk, tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya geliyoruz. Azimle, kararlılıkla hep birlikte çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz.

"HUDUTLARIMIZ KORUNMUŞTUR"

Arkadaşlarımızın bu sırada gösterdikleri performansı yakından takip ettik ve gerçekten başarılı ve fedakar çalışmaları müşahede ettik. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye özne haline gelmiştir. Buna bağlı olarak da göreve sorumlulukları artmıştır. Yeni yapısıyla görev ve sorumlulukları artan MSB, cumhuriyet tarihinin en etkin operasyon ve tatbikatlarını yapmıştır. Hudutlarımız korunmuştur, bununla ilgili kimsenin şüphesi olmasın.

"GENİŞ KAPSAMLI OPERASYONLAR YAPILDI"

Yurt içi ve sınır ötesinde geniş kapsamlı operasyonlar yapıldı ve yapılmaya devam edilecek. Girilemez denilen yerlere girilmiş, çıkılamaz yerlere çıkılmış, ulaşılamaz denen yerlere ulaşılmıştır. Yurt içinde terör bitme noktasına gelirken sınır ötesinden Türkiye'ye yönelik saldırılar bertaraf edilmiştir. 2 devlet tek millet anlayışında olduğumuz Azerbaycan'ın öz toprağı Karabağ'ı kurtarmak için elimizden geldiğinde çalıştık, destekledik, desteğimizi sürdüreceğiz.

"HİÇBİR DEPREMZEDE KARDEŞİMİZ YALNIZ DEĞİLDİR"

Tahıl sevkiyatı anlaşması için hazırlık aşamasında etkin, önemli, yapıcı ve çözüm odaklı üstlenmiştir Türkiye. Eşzamanlı olarak büyük ve kapsamlı tatbikatları da yapabildik, icra ettik. TSK'nın tüm bu faaliyetlerinin yanında 6 Şubat deprem felaketiyle karşılaştık. Cumhurbaşkanımız olmak üzere omuz omuza çalışmak suretiyle bakanlığımız tüm imkanlarını seferber etmiştir, çalışmalar devam etmektedir. Bölgedeki çalışmalar normalleşinceye kadar devam edecektir, hiçbir depremzede kardeşimiz yalnız değildir. Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bu seviyelere ulaşması için tüm devlet büyüklerimizi, asil milletimizi minnetle anıyorum."