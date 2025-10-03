Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Moğolistan'da Resmi Temaslarda Bulundu

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Moğolistan'da, Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Moğolistan'da gitti. Bakanlığın resmi X hesabından Bakan Güler'in temaslarına ilişkin şu paylaşımlar yapıldı:

"Resmi temaslarda bulunmak üzere Moğolistan'a giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut ile bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, Moğolistan Savunma Bakanlığına gelişinde mevkidaşı tarafından askeri törenle karşılandı."

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut, gerçekleştirdikleri toplantının ardından Moğolistan için tarihi öneme sahip Siyah Tuğ'un sergilendiği bölümü gezdi."

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan programı kapsamında Ulanbator Büyükelçiliğimizi de ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, Büyükelçi Başak Genç Yüksel ve Silahlı Kuvvetler Ataşemiz Albay Selçuk Atay'dan faaliyetlere ilişkin bilgi aldı."

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan'da resmi temaslara devam ediyor. Bakan Yaşar Güler, Savunma Bakanlığını ziyareti sonrasında Moğolistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganbyamba Sünrev ile de bir araya geldi."