Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in, kardeş Azerbaycan'ın Savunma Bakanı Hasanov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Paylaşımda, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal