Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in, kardeş Azerbaycan'ın Savunma Bakanı Hasanov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Paylaşımda, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en değerli 10 yerli futbolcusu

İşte Süper Lig'in en değerli yerli futbolcusu
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek

İsrail saldırısı altındayken İran'a karşı harekete geçtiler
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor

Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en değerli 10 yerli futbolcusu

İşte Süper Lig'in en değerli yerli futbolcusu
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
AB, İspanya'ya yönelik tehditler gerçekleşirse ABD'ye 'güçlü ve hızlı yanıt' verecek

Avrupa ülkesine savurduğu tehditler Trump'ın başını ağrıtacak gibi