Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet Bosna Hersek'te Ziyaretlerde Bulundu

(ANKARA) - Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Butmir Kışlası'nı ziyaret etti. Heybet ayrıca, İtalya'nın Savunmadan Sorumlu Devlet Müsteşarı Matteo Perego di Cremnago ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, ziyarete ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler adına Bosna Hersek'teki Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak için Saraybosna'da bulunan Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Butmir Kışlasını ziyaret etti. Burada EUFOR Komutanı Tümgeneral Florin Marian Barbu ve Türk Temsil Heyet Başkanı Tank Kurmay Albay Mustafa Çetin Çelik'i ziyaret eden Bakan Yardımcısı Musa Heybet, ayrıca İtalya'nın Savunmadan Sorumlu Devlet Müsteşarı Matteo Perego di Cremnago ile ikili görüşme gerçekleştirdi."