Milli Saraylar Başkan Yardımcısı Adnan Gayhan'ın babası Halil Gayhan, 79 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuştu. Gayhan sevenleri tarafından son yolcuğuna uğurlandı.

Milli Saraylar Başkan yardımcısı Adnan Gayhan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Milli Saraylar Başkan Yardımcısı Adnan Gayhan'ın babası Halil Gayhan, 79 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuştu. Gayhan sevenleri tarafından son yolcuğuna uğurlandı.

Milli Saraylar Başkan Yardımcısı Adnan Gayhan'ın babası Halil Gayhan, Bugün sabah saatlerinde hakkın rahmetine kavuştu. Cenazesi 79 yaşında yaşındaki Halil Gayhan için Bayrampaşa'da bulunan Bilali Habeşi Camii'nde düzenlendi. Cenazeye Gayhan'ın yakınları ve sevenleri katıldı. Katılamayan yakınları da çelenk gönderdi. Merhum Halil Gayhan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Beşyüzevler mezarlığına defnedildi.