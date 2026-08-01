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Milli jimnastikçi, antrenmanda ağır yaralandı

Milli jimnastikçi, antrenmanda ağır yaralandı
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BOLU'da, antrenman sırasında boynunun üzerine düşen milli cimnastikçi Bahadır Çimen (16) ağır yaralandı.

BOLU'da, antrenman sırasında boynunun üzerine düşen milli cimnastikçi Bahadır Çimen (16) ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda meydana geldi. Türkiye şampiyonluğu bulunan ve uluslararası yarışmalarda dereceler elde eden Bolulu Milli Sporcu Bahadır Çimen, barfiks aletinde antrenman yaptığı sırada, dengesini kaybederek düştü. Boynunun üstüne düşen Çimen ağır yaralandı. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Bahadır Çimen, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyat edilen Çimen, daha sonra Ankara'ya sevk edildi. Çimen'in ilk ameliyatının başarılı geçtiği öğrenilirken, Ankara'da yoğun bakımda tedavisinin süreceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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