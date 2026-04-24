Milli Eğitim Bakanı Tekin, ÖSYM Başkanı Ersoy'u kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'u kabul etti.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin ile Ersoy'un görüşmesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat doğrultusunda 2028'de yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için Bakanlık ve ÖSYM işbirliğinde sürdürülen çalışmalar değerlendirildi, bu yıl düzenlenecek sınavlara yönelik hazırlıklar ele alındı.