Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Okulu ziyaretinde, öğrencilerin ürettiği ekmeklerin satıldığı "Okulum Ekmek Sunumu Noktası"na uğrayan Tekin, ardından okulun yanında bulunan takı tasarım atölyesindeki standı gezdi.

Bakan Tekin, öğrencilerin yaptığı Mado Kahve Atölyesi'nde tezgahın başına geçip, basın mensupları ve vatandaşlara kahve ikramında bulundu.

Daha sonra okulun ziyaretçi defterini imzalayan Tekin'e, bir araya geldiği müzik sınıfındaki öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Tekin, okulun moda tasarım sınıfını da gezerek, öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Öğretmenler odasını ziyaretinde konuşan Bakan Tekin, okul ziyaretlerinde öğretmenlerle bir araya geldiklerini, yaptıkları toplantılarda eğitim öğretim süreçleriyle ilgili istişarede bulunduklarını, öğretmenlerin bireysel öneri, düşünce ve taleplerini aldıklarını söyledi.

Bakan Tekin, toplantılardaki sohbetlerin neticesinde elde edilen fikir ve önerilerle adımlar attıklarını, düzenlemeler, mevzuat değişiklikleri yaptıklarını, genelgeler hazırladıklarını, programlarda değişikliğe gittiklerini belirterek, "Modern kamu yönetiminde 'yönetişim' diye ifade edilen yani birlikte çalıştığımız insanlarla karar alma ve uygulama mekanizmalarında birlikte hareket etme süreçlerini sağlıklı, demokratik, özgürlükçü bir perspektifle yürütmeye çalışıyoruz." dedi.

Bugüne kadar yaptıkları toplantılarda hep bunu öncelediklerini vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:

"Yaz aylarında yayınladığımız 50-60 maddelik eğitim ve öğretime hazırlık genelgelerin, yaptığımız düzenlemelerin, orada yer verdiğimiz hususların tamamı, mutlaka en az bir öğretmenler odasında dile getirilmiştir. 'Bir öğretmenler odasında' ifadesini özellikle kullandım. Çünkü şunu da yapmıyoruz. Öyle herkes bir şey söyledi, 'Herkesin söylediğini yapalım' da değil. Burada bir şey alıyoruz, başka bir yere gidiyoruz, onu soruyoruz, 'Arkadaşlar böyle bir öneri var. Artıları, eksileri ne olur, doğru mudur, yanlış mıdır?' birkaç yerde tartışıyoruz. Ardından bir uzlaşı varsa bunları mevzuata dönüştürüyoruz. Bu yönetişim mekanizmasını sağlıklı kurgulamaya çaba sarf ettik. Şimdiye kadarki meramımız buydu."