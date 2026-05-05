Milli Eğitim Bakanı Tekin'den "World Decolonization Forum"una ilişkin paylaşım Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da 11-12 Mayıs'ta gerçekleştirilecek "World Decolonization Forum"unun gençlere daha özgüvenli, köklü ve kuşatıcı bir medeniyet perspektifi kazandırması temennisinde bulundu.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bilgi, kültür ve eğitimin geleceğine dair önemli bir düşünce zemini sunan "World Decolonization Forum"un, 11-12 Mayıs'ta İstanbul'da düzenleneceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ahlaklı, erdemli, vatansever ve medeniyet değerlerini özümsemiş bireyler yetiştirmek eğitim modelimizin odak noktasıdır. Farklı coğrafyalardan akademisyenleri, düşünürleri ve kültür insanlarını bir araya getirecek olan bu forumun, zihinsel sömürgecilikle mücadeleye, adil ve çoğulcu bir bilgi anlayışının güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Eğitimden kültüre uzanan bu buluşmanın, gençlerimize daha özgüvenli, köklü ve kuşatıcı bir medeniyet perspektifi kazandırmasını temenni ediyorum."