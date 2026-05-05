Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den "World Decolonization Forum"una ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Eğitimden kültüre uzanan bu buluşmanın, gençlerimize daha özgüvenli, köklü ve kuşatıcı bir medeniyet perspektifi kazandırmasını temenni ediyorum"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da 11-12 Mayıs'ta gerçekleştirilecek "World Decolonization Forum"unun gençlere daha özgüvenli, köklü ve kuşatıcı bir medeniyet perspektifi kazandırması temennisinde bulundu.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bilgi, kültür ve eğitimin geleceğine dair önemli bir düşünce zemini sunan "World Decolonization Forum"un, 11-12 Mayıs'ta İstanbul'da düzenleneceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ahlaklı, erdemli, vatansever ve medeniyet değerlerini özümsemiş bireyler yetiştirmek eğitim modelimizin odak noktasıdır. Farklı coğrafyalardan akademisyenleri, düşünürleri ve kültür insanlarını bir araya getirecek olan bu forumun, zihinsel sömürgecilikle mücadeleye, adil ve çoğulcu bir bilgi anlayışının güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Eğitimden kültüre uzanan bu buluşmanın, gençlerimize daha özgüvenli, köklü ve kuşatıcı bir medeniyet perspektifi kazandırmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de N'Golo Kante için sıraya girecekler

3 ayda fırtınalar estirdi! Fenerbahçe macerası çok kısa sürecek
Yağışlarla debisi yükselen dere, Van Gölü kıyısının rengini değiştirdi

Türkiye'nin meşhur gölünde korkutan görüntüler
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde

Aydınlar'ın geri adımı sonrası Safi'nin o sözleri yeniden gündemde
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Fenerbahçe'de N'Golo Kante için sıraya girecekler

3 ayda fırtınalar estirdi! Fenerbahçe macerası çok kısa sürecek
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti

3 kişiyi kör etti! Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı
Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca

Gözünü milli golcüye dikti! Varsa yoksa o diyor