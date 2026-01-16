Haberler

Bakan Tekin öğrencilere karne dağıttı: Yarıyıl tatilinde dinlenip, kitap okuyarak vakit geçirin

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı İbrahim Çeçen İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıtarak, dinlenme döneminde kitap okumalarını ve aileleriyle vakit geçirmelerini tavsiye etti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı İbrahim Çeçen İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı. Çocuklarla sohbet eden Bakan Tekin, "Sizden isteğimiz bu dönemi mümkün olduğunca ailenizle dinlenerek kitap okuyarak vakit geçirmenizi istiyoruz" dedi.

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı İbrahim Çeçen İlkokulu'nda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Okul öğretmenleriyle toplantı yapan Bakan Tekin, daha sonra sınıflara girerek karne dağıttı. Öğrencilere karne vererek başarı dileyen Bakan Tekin, birlikte fotoğraf çekildi.

İki haftalık bir dinlenme döneminin başladığını belirten Bakan Tekin, çocuklardan bol bol kitap okumalarını istedi. Bakan Tekin, "Bir kere çok yoğun bir 90 günlük süreyi beraber yaşadık. 9 Eylül'den itibaren öğretmeninizle beraber burada çok yoğun bir ders dönemi geçirdiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Çok başarılı bir eğitim öğretim dönemini beraber atlattık. Arada 2 haftalık bir dinlenme dönemi var. Bu dönemde öğretmenin size tavsiye ettiği etkinlikleri yapın. Önümüzde en ciddi sıkıntılarımızdan bir tanesi eve gittiğinizde dijital bağımlılık diye bildiğimiz bir süreçle karşı karşıyayız. Sizden isteğim dijital ortamlarda bulunmayın demiyoruz. Mutlaka bilgisayar, televizyonla vakit geçireceksiniz. Ama bunu ölçülü, abartmadan yapmanız lazım. Eğer ölçüyü kaçırırsanız sağlığınız bozulur. Ailenizle ilişkileriniz bozulur. Eğitim öğretim hayatınız bozulur. Sizden isteğimiz bu dönemi mümkün olduğunca ailenizle dinlenerek kitap okuyarak vakit geçirmenizi istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı
Benzine gece yarısı 1 lira 61 kuruşluk zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam keyif kaçıracak
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu

Hükümlüydü kahraman oldu! Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu