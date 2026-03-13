Bakan Tekin'den Ara Tatil Mesajı: "Ekran Başında Sürekli Zaman Geçirmek Yerine Açık Havada Vakit Geçirin"

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatilin başlaması dolayısıyla öğrenci ve öğretmenlere mesaj yayımladı. Tekin, öğrencilere dinlenmenin yanı sıra eksiklerini tamamlamalarını, kitap okumalarını ve açık havada vakit geçirmelerini önerdi. Tekin, "bu kısa arada ekran başında sürekli zaman geçirmek yerine açık havada arkadaşlarınızla vakit geçirerek tatilin tadını doyasıya çıkarın. Enerjinizi toplamış bir şekilde okullarımızı dolduracağınız günü heyecanla bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatilin başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından öğrenci ve öğretmenlere yönelik bir mesaj paylaştı. Tekin, öğrencilere tatili, dinlenmenin yanı sıra eksiklerini tamamlamak ve yeni şeyler keşfetmek için fırsat olarak değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

Mesajında öğrencilere ve öğretmenlere hitap eden Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili öğrencilerim, heyecanla beklediğiniz bir haftalık ara tatiliniz bugün başlıyor. Bu kısa molayı, dinlenmenin yanında eksiklerinizi tamamlayarak güçlenmek, ailenizle birlikte yaşadığınız ya da tatil amacıyla ziyaret ettiğiniz şehri keşfetmek ve meraklarınız doğrultusunda severek okuyacağınız kitaplarla yeni dünyalara kapı aralamak için bir fırsat olarak görün."

Ancak hepsinden önemlisi, bu kısa arada ekran başında sürekli zaman geçirmek yerine açık havada arkadaşlarınızla vakit geçirerek tatilin tadını doyasıya çıkarın. Enerjinizi toplamış bir şekilde okullarımızı dolduracağınız günü heyecanla bekliyoruz.

Değerli meslektaşlarım, ara tatiller, biz eğitimcilere hem eğitimdeki verimliliği değerlendirme imkanı sunan hem de mesleki gelişimimize katkı sağlayan kıymetli zaman aralıklarıdır. Çevrim içi olarak gerçekleştireceğiniz mesleki çalışmalarda sizlere kolaylıklar diliyor, özverili çalışmalarınızdan ötürü her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Bu vesileyle maarif ailemize iyi tatiller diliyorum."

Kaynak: ANKA