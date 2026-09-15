Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "(Beyaz önlük uygulaması) Öğretmenlerimiz Devlet Memurları Kanunu'na tabi, Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde öğretmenlerin nasıl giyineceği tanımlanmış"

Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "(Beyaz önlük uygulaması) Öğretmenlerimiz Devlet Memurları Kanunu'na tabi, Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde öğretmenlerin nasıl giyineceği tanımlanmış"

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "(Beyaz önlük uygulaması) Öğretmenlerimiz Devlet Memurları Kanunu'na tabi, Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde öğretmenlerin nasıl giyineceği tanımlanmış"

Kaynak: AA
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı

Denizde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Acı haber ailesine verildi
Böyle annelik olmaz! Çocuğunun fuhşa sürüklenmesine göz yumdu

Böyle annelik olmaz olsun! Çocuğunun fuhşa sürüklenmesine göz yumdu
16 yaşındaki kız kardeşine atılan mesaja öfkelenen ağabey kurşun yağdırdı! 1 yaralı

Kız kardeşine atılan mesajı affetmedi! Ağabeyin planı başını yaktı
Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti

Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti
Futbol dünyası onu yeni tanıyor! 22 yaşındaki teknik direktör bu kez yarışmacı oldu

Beyaz'ın yanındaki kızı tanıdınız mı? Öve öve bitiremedi
Sergen Yalçın'dan gülümseten kadın hakem diyaloğu

Sergen Yalçın'ın kadın hakemlerle ilgili sözleri olay oldu
Vatandaş isyanda! 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar

Vatandaş isyanda! Bu soygun düzenine dur diyen yok mu?