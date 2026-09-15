Milli Eğitim Bakanı Tekin: "(Beyaz önlük uygulaması) Öğretmenlerimiz Devlet Memurları Kanunu'na tabi, Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde öğretmenlerin nasıl giyineceği tanımlanmış"
+9 sitede yayında
Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Tekin: "(Beyaz önlük uygulaması) Öğretmenlerimiz Devlet Memurları Kanunu'na tabi, Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde öğretmenlerin nasıl giyineceği tanımlanmış"
Milli Eğitim Bakanı Tekin: "(Beyaz önlük uygulaması) Öğretmenlerimiz Devlet Memurları Kanunu'na tabi, Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde öğretmenlerin nasıl giyineceği tanımlanmış"
Kaynak: AA