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Milli Eğitim Bakanı Tekin Bayram namazını Ulu Camii'nde kıldı

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Kurban Bayramını memleketi Erzurum'da geçiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bayram namazını Ulu Camii'nde kıldı. Bakan Tekin, bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği günler olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin Bayram namazını Ulu Camii'nde kıldı

ERZURUM - Kurban Bayramını memleketi Erzurum'da geçiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bayram namazını Ulu Camii'nde kıldı.

Bayram tatili için dün Erzurum'a gelen Milli Eğitim Bakanı Tekin, bayram namazı sonrası hemşerileri ile bayramlaştı. Bakan Tekin, bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği günler olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin Kızılca - Güncel

Milli Eğitim Bakanı Tekin Bayram Güncel Haberler

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