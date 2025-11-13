Milli Dayanışma Komisyonu, Kritik Toplantısını Yapacak

(TBMM) - Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Kasım Salı günü saat 15.00'te, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında, TBMM Tören Salonu'nda toplanacak. Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın dinlenecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Kasım Salı günü saat 15.00'te TBMM Tören Salonu'nda toplanacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanan Komisyon'un 17'nci toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak. Ardından soru-cevap kısmına geçilecek.

Toplantının basına kapalı olması bekleniyor.