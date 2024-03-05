Tokat Başçiftlik'te AK Parti Seçim İrtibat Bürosu Açıldı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açıldı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bulunan büronun açılışına katılan AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, yaptığı konuşmada, seçimlerin bölgeye, Tokat'a ve tüm ülkeye hayırlar getirmesini diledi.

Beyazıt, "Seçim sürecinde diğer adaylarımıza da başarılar diliyorum. Sizlerden ricam, seçim sürecinde kimseyi kırmayın, kimseyi incitmeyin, kimseyi küstürmeyin. Seçim sürecinde AK Parti Başçiftlik Belediye Başkan adayımız Şaban Bolat ve Hatipli Belde Belediye Başkan adayımız Ali Öztürk'ü sizlere emanet ediyorum, sizlerin gerekeni yapacağınıza canıgönülden inanıyorum." dedi.

Yusuf Beyazıt, daha sonra Hatipli beldesinde yapımı tamamlanan Hatipli Ortaokulu binası ile Karacaören Mahallesi'nde hizmete açılan doğal gaz dağıtım hattının açılışını gerçekleştirdi.