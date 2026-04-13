Muğla'da kontrolden çıkarak refüje çarpan araçtaki bebek öldü, anne ve babası yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak kaza yaptı. 9 aylık bebek Umay O. hayatını kaybederken, anne ve baba yaralandı.

Milas-Bodrum kara yolu havalimanı mevkisinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 KD 336 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından araçta sıkışan baba K.O. ile anne Z.A.O, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçtaki 9 aylık olduğu öğrenilen Umay O. ise sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Volkan Yıldız
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdiği savaşta korkulan oluyor

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Kılıçdaroğlu, İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti

Cenaze töreninden çıkıp ünlü ismi hastanede ziyaret etti
İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanç sağlayacak

Altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanacak

Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Ünlü oyuncudan 20 yıl sonra şok iddia: İç çamaşırını çekerek...

Ünlü oyuncudan 20 yıl sonra şok iddia: İç çamaşırını çekerek...