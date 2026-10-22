Milas'ta DMD'li Göktuğ'un kampanyasından kalan 325 bin 230 TL Göktuğ Kurt'a aktarıldı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığıyla mücadele eden Göktuğ Karakaya (5) ile adaşı ve aynı yaştaki Göktuğ Kurt arasında dayanışma örneği yaşandı. Kampanyası tamamlanan Göktuğ Karakaya'nın valilik izinli hesabında kalan 325 bin 230 TL, adaşı Göktuğ Kurt'un tedavisi için kampanyasına aktarıldı. Bu destekle kampanyanın yüzde 23 seviyesine ulaştığını belirten Göktuğ Kurt'un annesi Ece Tülübaş (28), "Buradan, hepsine çok teşekkür ederim, iyi ki varlar" dedi.

Milas'ta yaşayan ve eşinden ayrı olan Ece Tülübaş'ın, Ecrin Kurt'tan (7) sonra dünyaya gelen oğlu Göktuğ Kurt'a, 3 aylıkken geçirdiği ateşli hastalığın ardından yapılan genetik testler sonucunda DMD teşhisi konuldu. O günden bu yana oğluyla birlikte mücadele ettiklerini belirten Tülübaş, Göktuğ'un yaşıtları gibi koşup oynayamadığını, merdiven çıkarken zorlandığını ve kas kayıplarının başladığını söyledi. Göktuğu Kurt için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Bu sırada yine Milas'ta yaşayan aynı yaştaki DMD'li Göktuğ Karakaya'nın tedavisi için başlatılan kampanya tamamlandı. Karakaya ile adaşı ve aynı yaştaki Göktuğ Kurt arasında dayanışma örneği yaşandı. Kampanyası tamamlanan Göktuğ Karakaya'nın valilik izinli hesabında kalan 325 bin 230 TL, adaşı Göktuğ Kurt'un tedavisi için kampanyasına aktarıldı.

DUBAİ'DEKİ GEN TEDAVİSİ İÇİN DESTEK BEKLİYOR

Oğlunun hastalığının ilerlemesini yavaşlatmak amacıyla kortizon ilacı kullandığını belirten Göktuğ Kurt'un annesi Ece Tülübaş, "Göktuğ, akranları gibi özgürce koşup oynayamıyor, ne yazık ki kas kayıpları başladı. Bu süreci yavaşlatabilmek adına kortizon ilacı kullanıyoruz ancak bu ilaç hastalığı tamamen bitirmiyor, sadece bize biraz zaman kazandırıyor. Göktuğ'a haftanın bir günü fizyoterapistler eşliğinde fizik tedavi aldırıyoruz. Bunun haricinde evde de biz kendi imkanlarımızla egzersizlerini çalıştırıyoruz. Ayrıca haftada bir kez de havuza götürüyorum. Göktuğ'un bir de 7 yaşında ablası var. Çok şükür onda herhangi bir sıkıntı yok. Ben de taşıyıcıyım. Babasından ayrıyız. Göktuğ yaklaşık 5 yıldır bu hastalıkla mücadele ederken, aynı zamanda babasızlıkla da mücadele ediyor; doğduğundan beri babasını hiç görmedi" diye konuştu. Oğlunun tedavisi için Dubai'deki Medclinic Hastanesi'nde uygulanan 'Elevidys' adlı gen tedavisine ihtiyaç duyduklarını belirten Tülübaş, tedavinin maliyetinin yaklaşık 2 milyon 901 bin 907 dolar olduğunu söyledi. Kampanyalarının yüzde 23 seviyesinde olduğunu kaydeden Tülübaş, hayırseverlerden destek istedi.

'DESTEKLERİ ÇOK KIYMETLİ'

Kampanya sürecinde kendilerine en büyük moralin Milas'tan geldiğini belirten Tülübaş, aynı hastalıkla mücadele eden ve kampanyası kısa süre önce tamamlanan Göktuğ Karakaya'nın ailesinin, hesaplarında kalan 325 bin 230 TL'yi oğlunun tedavisi için aktardığını söyledi. Tülübaş, "Aynı hastalıkla mücadele eden Milas'taki Göktuğ Karakaya'nın kampanyası bitmiş, sonlanmıştı. Göktuğ Karakaya'nın valilik onaylı hesabında kalan miktar bize geçti. Bu bağış, bizi yaklaşık yüzde 6 seviyesinde atlatarak yüzde 23 seviyesine getirdi. Şu an kampanyamız Göktuğ Karakaya'nın desteğiyle yüzde 23 seviyesinde. Buradan Göktuğ Karakaya'ya, gönüllülerine ve bütün ailesine çok teşekkür ederiz. Kendi çocuklarından arta kalan meblağı Göktuğ Kurt için değerlendirmek istediler. Başka bir çocuk da yararlanabilirdi ama onlar kendi memleketlerindeki aynı ismi taşıyan, aynı hastalıkla mücadele eden Göktuğ Kurt'u tercih etti. Buradan hepsine çok teşekkür ederim, iyi ki varlar. Bu hastalıkla mücadele edip, bu yoldan geçtikleri için beni anlıyorlar. Destekleri çok kıymetli, hepsine çok teşekkür ederim, iyi ki varlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı