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Milas açıklarında 23 kaçak göçmen ve 1 organize suç şüphelisi yakalandı

Milas açıklarında 23 kaçak göçmen ve 1 organize suç şüphelisi yakalandı
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Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisinde 5'i çocuk 23 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MUĞLA'nın Milas ilçesi açıklarında lastik botta 23 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Milas ilçesinde önceki gün saat 06.30 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-483) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, hareketli fiber karinalı lastik botu durdurdu ve içerisindeki 5'i çocuk 23 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakaladı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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