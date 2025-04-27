Milas'ta 14 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Muğla'nın Milas ilçesinde, 18 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari D.A. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Güllük Mahallesi'nde yapılan operasyonla gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde, 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, 18 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari D.A'nın (25) ilçede olduğu tespit edildi.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Güllük Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel