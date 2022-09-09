Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milano'da ilkel yapım cihaz patladı

Güncel Haberler

Cuma sabahı İtalya Milano'da ilkel bir cihaz patladı.

Cuma sabahı İtalya Milano'da ilkel bir cihaz patladı. Anadolu Ajansı'na konuşan bir tanığa göre cihaz, yoldan geçen bir bisikletli tarafından Moby Tirrenia navigasyon şirketinin pencerelerinin önüne bırakıldı. Tanık, bombanın elektrik kablolarına bağlı pillerden oluştuğunu ancak patlayıcı olmadığını söyledi.

Lübnan Konsolosluğu'nun yakınında bulunan ikinci bir cihaz olay yerinde müdahale eden polisler tarafından kontrol edilerek patlatıldı.

Kaynak: AA / Michele Novaga - Güncel

Anadolu Ajansı İtalya Milano Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title