Milano'da ilkel yapım cihaz patladı

Cuma sabahı İtalya Milano'da ilkel bir cihaz patladı. Anadolu Ajansı'na konuşan bir tanığa göre cihaz, yoldan geçen bir bisikletli tarafından Moby Tirrenia navigasyon şirketinin pencerelerinin önüne bırakıldı. Tanık, bombanın elektrik kablolarına bağlı pillerden oluştuğunu ancak patlayıcı olmadığını söyledi.

Lübnan Konsolosluğu'nun yakınında bulunan ikinci bir cihaz olay yerinde müdahale eden polisler tarafından kontrol edilerek patlatıldı.