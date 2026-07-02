Haberler

Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikasının üyelere yönelik eğitimleri sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN), üye belediyelerin personeline yönelik iş hukuku, toplu iş sözleşmesi ve çalışma hayatı konularında eğitim seminerleri düzenlemeye devam ediyor.

Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN), üye kuruluşların çalışma hayatına ilişkin uygulamalarını güçlendirmek ve personelin iş hukuku ile toplu iş sözleşmesi süreçlerindeki bilgi düzeyini artırmak için düzenlediği eğitim seminerlerini sürdürüyor.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, seminerlerde, iş hukuku ve çalışma hayatına ilişkin güncel konular alanında uzman akademisyenler ve uzman isimler tarafından ele alınıyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen eğitimlerde, "6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu", "toplu iş sözleşmesi süreçleri", "belediyelerde çalışma hayatına yönelik denetimler", "çalışma süreleri" ile "fazla çalışma ücretleri" gibi başlıklarda katılımcılara bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MİKSEN Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Sultan Mehmet Çiçek, yalnızca toplu iş sözleşmesi süreçlerinde değil, üyelerin kurumsal gelişimlerine katkı sağlayacak her alanda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Çiçek, bilgiye yapılan yatırımın belediyelerin geleceğine yapılan yatırım anlamına geldiğini, sendikanın yalnızca toplu iş sözleşmesi süreçlerinde değil, üye kuruluşların kurumsal gelişimine katkı sağlayacak her alanda çalışmalar yürüttüğünü, eğitim programlarının önümüzdeki dönemde de iş hukuku, sosyal güvenlik, toplu iş sözleşmeleri, personel yönetimi ve belediyecilik uygulamalarına ilişkin güncel konularla sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem

Tatil cenneti ilçemizde korkutan deprem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor

Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor
Belediye başkanı timsahla evlendi

Belediye başkanı "prenses"le evlendi
Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti

Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
Antalya'da taksici skandalı! 'Haram' diyen turiste böyle cevap verdi

Bir taksici skandalı daha! "Haram" diyen turiste bakın ne yanıt verdi
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti

Bakmayın böyle durduğuna tüm polisleri peşine taktı
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
Dozu artırdı! Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor

Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor