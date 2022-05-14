Mihalıççık'ta küçük sanayi sitesinin temeli atıldı - Haberler

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Mihalıççık'ta küçük sanayi sitesinin temeli atıldı

AA - Cengiz Güney - Güncel
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Mihalıççık'ta küçük sanayi sitesinin temeli atıldı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde inşa edilecek küçük sanayi sitesi için temel atma töreni düzenlendi.

MİHALIÇÇIK, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde inşa edilecek küçük sanayi sitesi için temel atma töreni düzenlendi.

Temel atma töreninde konuşan Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, sanayi sitesinin 15'er iş yeri bulunacak 7 bloktan oluşacağını bildirdi.

İş yerlerinin 70 ila 300 metrekare arasında değişen boyutlarda olacağını ifade eden Çorum, şöyle konuştu:

"İlçe esnafımızın bir arada bulunmasını sağlamak, ayrıca ilçemizdeki ihtiyaçlarımızın tamamını karşılayacak sanayi sitemizin temelini atmış oluyoruz. Kısa sürede tamamlayacağız. İhale yoluyla iş yerlerimizi satmak ve ardından talebe göre diğer bölümlerin yapımına devam etmek istiyoruz. Yine bölgemiz içinde alanımız var. Yatırım yapmak isteyen sanayicilerimizi, iş insanlarımızı da davet ediyorum. Onlara da isterlerse alan sağlayabiliriz. Amacımız istihdamı artırmak, katma değer üretmektir."

Konuşmanın ardından dua edilip, temele ilk harç döküldü.

AA / Cengiz Güney - Güncel

Haydar Çorum, Mihalıççık, Eskişehir, Hisarcık, Güncel, Haberler

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